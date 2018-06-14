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17:18   14 Июня 2018
Россия
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РФ не освободит Сенцова по требованию Европарламента — Совфед

РФ не освободит Сенцова по требованию Европарламента — Совфед

Европейский парламент призвал «незамедлительно и безоговорочно» освободить украинского режиссера Олега Сенцова и принял соответствующую резюлюцию.

Европейских политиков обеспокоили «последствия голодовки для здоровья Сенцова». Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов напомнил, что украинского кинорежиссера осудили за конкретное преступление — подготовку терактов.

РФ не освободит Сенцова по требованию Европарламента — Совфед

По его словам, Сенцов отбывает наказание в соответствии с российским законодательством. Морозов рассказал Федеральному агентству новостей, что выступления европейских политиков носят популистский характер. Суд РФ не примет в расчет требования Европарламента.

«Они прекрасно осознают, что их требования не могут быть выполнены», — сказал парламентарий.

Морозов напомнил, что помиловать Олега Сенцова может только российский лидер Владимир Путин. Однако президент РФ не получал подобного прошения от украинского режиссера, поэтому «вопрос не стоит на повестке дня».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #совфед #европарламент #сенцов
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