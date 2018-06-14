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16:58   14 Июня 2018
Весь мир
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Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Раймер Беге призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель не щадить партию Христианско-социальный союз (ХСС) по миграционному вопросу.

Депутат хочет покончить с принципом «Bavaria First» («Бавария прежде всего»). Беге считает, что одностороннее закрытие границ для мигрантов не является решение миграционного вопроса.

Ранее агентство DPA сообщало, что большинство членов из ХСС поддержали курс Меркель по миграционной политике. Канцлер на предстоящем саммите Евросоюза планирует достигнуть серьезного прогресса в контроле над потоком мигрантов. Партия желает, чтобы мигрантов, прибывших к границе без документов, «разворачивали» прямо на месте. Разногласия среди партий могут привести к политическому кризису внутри Германии.

Левая партия (ЛП) просит Меркель выступить в Бундестаге с заявлением по ситуации.

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Автор: Павел Никифоров
#меркель #германия #политика #весь мир #миграционная политика
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