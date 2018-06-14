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 Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

17:18   14 Июня 2018
Весь мир
54

Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

Эксперт: Африка предпочитает сотрудничать с Россией и избегает помощи США

Африканские государства охотнее принимают помощь от России, чем от США.

Вашингтон, как и Брюссель, продолжает терять влияние на африканском континенте. Африканские власти все чаще обращаются за поддержкой к России. Причина сокращения сотрудничества между Африкой и западом — милитаризм. И США, и Европа привыкли строить отношения с африканским регионом исключительно с позиции силы. На континенте с каждым годом растет число военных баз НАТО. 

Несмотря на обширное военное присутствие США, обстановка в большинстве стран континента ухудшается: многие государства переживают затяжной политический кризис. По мнению экспертов, нуждающимся странам должна помочь именно Россия.

Ранее Москва уже оказывала поддержку Судану и Центральноафриканской республике. Российская сторона наладила поставки гуманитарной помощи и помогла государствам справиться с террористической угрозой. Политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с изданием «НьюИнформ»объяснил, почему власти стран Африки предпочитают сотрудничать с Россией в решении наиболее сложных вопросов, и избегают США. 

«Да, африканский регион до сих пор не стабилен. Революции и гражданские войны на континенте происходят из-за формирования оппозиции и бунта гражданского общества, в отличие от Ближнего Востока, где виновником конфликта часто выступает Белый дом. Руководство Судана и других стран Африки видят геополитическую обстановку в  мире и понимают, что США вовсе не помогают более слабым странам, а наоборот, насаждают западные ценности путем бомбардировок», — заявил эксперт.

Самонкин подчеркнул, что сегодня Африка считает надежным партнером только Россию, поскольку вмешательство запада во внутренние дела континента  обычно превращает государства в разрушенные территории.

«Там, где побывали Соединенные Штаты, царит хаос и разруха. Африканские власти стремятся найти новых стратегических партнеров для решения задач гуманитарного и экономического характера. Сегодня такими партнерами являются страны, придерживающиеся принципа невмешательства в международных отношениях».

По словам эксперта, плодотворное сотрудничество России и ряда африканских стран в рамках Петербургского экономического форума привело к развитию отношений в торгово-экономической, социальной и гуманитарной сфере. И Судан, и ЦАР, видят в лице России надежного союзника и гаранта безопасности, резюмировал Самонкин.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #политика #африка
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