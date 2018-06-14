Следственный комитет записал клип в поддержку сборной России

Сотрудники Главного управления Следственного комитета РФ по Москве решили поддержать сборную страны роликом с песней о футболе в преддверии ЧМ-2018. Видео опубликовано на официальном канале СК в YouTube.

Песню исполнил артист Дмитрий Дунаев, известный выступлениями на различных мероприятиях ведомства. На фоне сотрудников комитета он, в частности, поет, что «мы не боимся футболистов знаменитых», «разгромим фаворитов именитых».

В конце ролика следователи убирают папки с уголовными делами, надевают «розы» (шарф болельщика на сленге фанатов) с надписью «Россия» и отправляются на стадион вместе с другими болельщиками.

Матч открытия ЧМ-2018 состоится в четверг в 18:00 на стадионе «Лужники». В нем сыграют сборная России и сборная Саудовской Аравии.