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Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

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Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

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16:48   14 Июня 2018
Общество
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Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Среди безработных превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга.

По ее словам, 48,7 процентов российских безработных — граждане в возрасте до 34 лет. В апреле министерство труда и социальной защиты РФ предложило поднять пособие по безработице до уровня прожиточного минимума. Сейчас безработные получают пособие в четыре тысячи 900 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11 тысяч 160 рублей.

Вице-премьер добавила, что у Федеральной службы государственной статистики нет данных о заболеваемости и смертности россиян в возрасте 50 лет - 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин. 

«Таких статистических данных нет», — сказала Голикова.

В 2017 году госпитализирвоали десять миллионов 400 тысяч человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах скончались 393 тысячи 800 человек — 3,7 процентов, уточнила вице-премьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #минтруд #безработные #голикова
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