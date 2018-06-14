Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Среди безработных превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга.

По ее словам, 48,7 процентов российских безработных — граждане в возрасте до 34 лет. В апреле министерство труда и социальной защиты РФ предложило поднять пособие по безработице до уровня прожиточного минимума. Сейчас безработные получают пособие в четыре тысячи 900 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11 тысяч 160 рублей.

Вице-премьер добавила, что у Федеральной службы государственной статистики нет данных о заболеваемости и смертности россиян в возрасте 50 лет - 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин.

«Таких статистических данных нет», — сказала Голикова.

В 2017 году госпитализирвоали десять миллионов 400 тысяч человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах скончались 393 тысячи 800 человек — 3,7 процентов, уточнила вице-премьер.