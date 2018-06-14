Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Глава Минфина Антон Силуанов с четверг уточнил, что ведомство уже обсудило данные корректировки с министерством обороны.

Министр финансов подчеркнул, что срок выслуги для выхода на пенсию для военных нужно изменить вместе с пенсионным возрастом остальных россиян. Тем не менее, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, эту норму пока не станут вносить в общий пакет предложений по пенсионной реформе.

Российское правительство готовит законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Достигать установленного уровня планируется постепенно, начиная со следующего года. Кроме того, министры предлагают сократить на два года возраст выхода на пенсию для тех, кто имеют стаж работы от 40 лет.

Главной целью проекта является улучшение благосостояния пенсионеров. Из-за увеличения продолжительности жизни давление на работающее население возросло. Это в свою очередь лишило правительство возможности реально повышать размер пенсий.