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Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ
Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

 Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне

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16:32   14 Июня 2018
Россия
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Госдума может смягчить законопроект о соблюдении санкций

Госдума может смягчить законопроект о соблюдении санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ претерпевает серьезные изменения из-за предложений бизнес-сектора

Законопроект приняли 15 мая в первом чтении. На нарушителя налагается уголовная ответственность — штрафы до 600 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы до четырех лет, принудительные работы. Рассмотрение переносили на второе чтение для допконсультаций.

«Надо сделать все для привлечения инвестиций и защиты бизнеса», — отметил Володин.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #антироссийские санкции #володин #политика
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