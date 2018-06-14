Госдума может смягчить законопроект о соблюдении санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ претерпевает серьезные изменения из-за предложений бизнес-сектора

Законопроект приняли 15 мая в первом чтении. На нарушителя налагается уголовная ответственность — штрафы до 600 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы до четырех лет, принудительные работы. Рассмотрение переносили на второе чтение для допконсультаций.