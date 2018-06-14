Госдума создаст рабочую группу по обсуждению пенсионной реформы

Законопроект о повышении порога пенсионного возраста будет обсуждаться рабочей группой комитета Госдумы, отвечающего за охрану здоровья.

Глава комитета ГД Дмитрий Морозов заявил, что участвовать в обсуждении смогут все члены подразделения. Он отметил, что это вполне естественное, учитывая, что комитет отвечает за продолжительность и качество жизни россиян. Морозов выступил с инициативой создания группы именно в Комитета по охране здоровья во время заседания Госдумы в четверг, 14 июня.