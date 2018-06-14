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17:10   14 Июня 2018
Россия
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Госдума создаст рабочую группу по обсуждению пенсионной реформы

Госдума создаст рабочую группу по обсуждению пенсионной реформы

Законопроект о повышении порога пенсионного возраста будет обсуждаться рабочей группой комитета Госдумы, отвечающего за охрану здоровья.

Глава комитета ГД Дмитрий Морозов заявил, что участвовать в обсуждении смогут все члены подразделения. Он отметил, что это вполне естественное, учитывая, что комитет отвечает за продолжительность и качество жизни россиян. Морозов выступил с инициативой создания группы именно в Комитета по охране здоровья во время заседания Госдумы в четверг, 14 июня.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #политика #пенсионная реформа #пенсионный возраст
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