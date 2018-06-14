Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом. Он предложил главе КНДР совершить визит в рамках Восточного экономического форума, или организовать встречу в двухстороннем формате.

Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что встреча лидеров КНДР и США снизит уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

По словам российского лидера, Корейский полуостров может рассчитывать на помощь России в мирном урегулировании конфликта. Кроме того, Путин напомнил о необходимости наладить экономическое сотрудничество между Россией и КНДР.