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 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

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 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

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16:28   14 Июня 2018
Россия
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Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ

Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить РФ

Президент России Владимир Путин подтвердил приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить РФ с визитом. Он предложил главе КНДР совершить визит в рамках Восточного экономического форума, или организовать встречу в двухстороннем формате.

Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что встреча лидеров КНДР и США снизит уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

По словам российского лидера, Корейский полуостров может рассчитывать на помощь России в мирном урегулировании конфликта. Кроме того, Путин напомнил о необходимости наладить экономическое сотрудничество между Россией и КНДР.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #кндр #ким чен ын
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