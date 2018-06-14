Guardian: Москва приятно удивит гостей ЧМ-2018

Для российской столицы Чемпионат мира по футболу станет самым масштабным мероприятием со времени Олимпиады-1980. Как пишет The Guardian, в последние годы Москва изменилась сильнее, чем любой другой город Европы, став намного удобнее для туристов.

В четверг на московском стадионе «Лужники» состоится первый матч турнира, а 15 июля арена примет финалистов. Хотя весь месяц игр гораздо больше внимания иностранных гостей будет приковано к другим городам страны, также принимающим футболистов, столица получила возможность продемонстрировать всему миру свой новый имидж, приобретенный за последние годы благодаря масштабным программам городского планирования.

Как отмечает издание, «опасения многих иностранцев по поводу России исходят от несправедливых предрассудков и невежества, но отнюдь не от ее действий на мировой сцене». Британская редакция утверждает, что Москва для многих иностранных туристов, которых будет особенно много по причине проведения Мундиаля, станет «приятной неожиданностью».

«Десятки улиц в центре столицы стали полностью пешеходными, тротуары расширены, появились велосипедные дорожки, стало больше пространства для пеших прогулок, многие парки обновлены и приведены в порядок, — отмечает автор статьи. — Архитектура сталинского неоклассицизма и старинные памятники по-прежнему придают столице величественный вид, но на ее улицах стало намного человечнее. Полностью преобразились кафе и рестораны, а хипстерских бистро и современных кофеен стало гораздо больше, чем столовых советского образца».

Журналист Guardian отмечает, что показать, каким гостеприимным будет их город для иностранцев во время ЧМ-2018, стараются и чиновники. В частности, заммэра Максим Ликсутов рассказал о работе, проведенной в последние месяцы в столичной подземке.

«Теперь все надписи и объявления в метро на двух языках. Для болельщиков с билетами общественный транспорт в дни проведения матчей будет работать бесплатно, а после вечерних игр подземка работать до трех часов ночи. Мэрия также выпустила приложение на шести языках, которое поможет гостям ориентироваться в столицы в дни чемпионата, и организовало бесплатные курсы английского языка для пяти из пятидесяти тысяч лицензированных таксистов», — цитирует Guardian заместителя мэра.

Издание отмечает и некоторые неудобства, с которыми предстоит столкнуться иностранцам. Так, например, российские власти упростили визовые требования для болельщиков с билетами, но не отменили обременительное требование регистрироваться в отделениях полиции.

«Для забронировавших номера в гостиницах — это не более чем формальность. Зато для сотен тысяч фанатов, которые снимают частное жилье, это может стать настоящим кошмаром», — пишет автор.

Он также высказал опасения по поводу возможных проявлений расизма и хулиганства. Хотя при этом отметил: