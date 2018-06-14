Пенсии в следующем году проиндексируют дважды

Первая индексация запланирована с 1 февраля, а вторая - с 1 апреля, уточнила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она объяснила, что ранее указанная Кабмином цифра в тысячу рублей - это как рост пенсий в среднем за год. Но тогда механизмы, заложенные в пенсионном законодательстве, нужно обеспечивать индексацией. Это касается, в частности, 2019 года.

Поэтому правительство запланировало дважды проиндексировать пенсии. Сначала, как и обговаривалось ранее, с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года. А после - с 1 апреля уже по всем факторам. В частности, связанным с получением доходов в связи с увеличением возраста.