Ким Чен Ын передал Путину письменное послание

Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письменное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Прежде всего я имею честь передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына», — сказал Ким Ен Нам на встрече с Путиным.

Он также передал ему конверт с письмом от лидера Северной Кореи.

О дополнительных подробностях пока не сообщается.

Ранее Путин предложил главе КНДР посетить Россию. По словам главы государства, визит можно провести как в двухстороннем формате, так и в привязке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, который пройдет в сентябре.

Российский лидер также заявил о необходимости развития двухстороннего сотрудничества между главами Северной и Южной Кореи.