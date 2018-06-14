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16:03   14 Июня 2018
Россия
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Ким Чен Ын передал Путину письменное послание

Ким Чен Ын передал Путину письменное послание

Председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письменное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Прежде всего я имею честь передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына»,  — сказал Ким Ен Нам на встрече с Путиным.

Он также передал ему конверт с письмом от лидера Северной Кореи.

О дополнительных подробностях пока не сообщается.

Ранее Путин предложил главе КНДР посетить Россию. По словам главы государства, визит можно провести как в двухстороннем формате, так и в привязке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, который пройдет в сентябре. 

Российский лидер также заявил о необходимости развития двухстороннего сотрудничества между главами Северной и Южной Кореи. 

 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #кндр #ким чен ын
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