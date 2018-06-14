Россия собирается продвигать мирное решение по КНДР — Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с главой президиума верховного народного собрания КНДР Ким ЁН Намом заявил, что приветствует прошедший 12 июня саммит США и Северной Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Штатов Дональдом Трампом отодвинула перспективы крупного конфликта на Корейском полуострове. Весь мир с тревогой наблюдал за развитием событий в регионе. Но благодаря саммиту появилась возможность мирного урегулирования.

И Россия в свою очередь собирается продвигать мирное решение конфликта на Корейском полуострове.

Саммит США и Северной Кореи состоялся 12 июня в Сингапуре. Трамп и Ким Чен Ын обсудили условия полного разоружения КНДР, а также шаги по нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. По итогам встречи стороны подписали двусторонний документ.