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16:02   14 Июня 2018
Весь мир
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Россия собирается продвигать мирное решение по КНДР — Путин

Россия собирается продвигать мирное решение по КНДР — Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с главой президиума верховного народного собрания КНДР Ким ЁН Намом заявил, что приветствует прошедший 12 июня саммит США и Северной Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Штатов Дональдом Трампом отодвинула перспективы крупного конфликта на Корейском полуострове. Весь мир с тревогой наблюдал за развитием событий в регионе. Но благодаря саммиту появилась возможность мирного урегулирования.

И Россия в свою очередь собирается продвигать мирное решение конфликта на Корейском полуострове.

Саммит США и Северной Кореи состоялся 12 июня в Сингапуре. Трамп и Ким Чен Ын обсудили условия полного разоружения КНДР, а также шаги по нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. По итогам встречи стороны подписали двусторонний документ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #кндр #политика #новости #весь мир
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