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16:05   14 Июня 2018
Россия
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Президент РФ высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент РФ высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Контакт американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном снизит напряженность и создаст основу для полноформатного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, отметил президент РФ.

Президент РФ высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

По словам Путина, Москва приветствует и высоко оценивает результаты встречи президента США и высшего руководителя КНДР. Владимир Владимирович встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом в Москве, который прилетел на открытие чемпионата мира по футболу. 

Президент РФ высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент РФ сказал Ким Ен Наму, что встреча Трампа и лидера КНДР отодвинула перспективы военного конфликта на Корейском полуострове. Путин добавил, что весь мир тревожило происходящее, ведь все могло закончиться «очень тяжелым последствиям». Теперь появились перспективы урегулировать кризис мирным и дипломатическим путем.

«Неблагоприятный сценарий отодвинут», — заключил Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #путин #кндр #трамп #ким чен ын
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