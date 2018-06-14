Президент РФ высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Контакт американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном снизит напряженность и создаст основу для полноформатного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, отметил президент РФ.

По словам Путина, Москва приветствует и высоко оценивает результаты встречи президента США и высшего руководителя КНДР. Владимир Владимирович встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом в Москве, который прилетел на открытие чемпионата мира по футболу.

Президент РФ сказал Ким Ен Наму, что встреча Трампа и лидера КНДР отодвинула перспективы военного конфликта на Корейском полуострове. Путин добавил, что весь мир тревожило происходящее, ведь все могло закончиться «очень тяжелым последствиям». Теперь появились перспективы урегулировать кризис мирным и дипломатическим путем.

«Неблагоприятный сценарий отодвинут», — заключил Путин.