Возраст досрочного выхода на пенсию педагогов и врачей возрастет на восемь лет

Возрастной порог выхода на пенсию преподавателей, медсотрудников и представителей творческих профессий увеличится на восемь лет.

При том механизм накопления необходимого для получения пенсии льготного стажа не изменяется, сообщают в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. По итогам заседания правительства было принято решение об увеличении пенсионного возраста, реформа вступает в силу в 2018 году.

Для преподавателей, врачей и специалистов творческих профессий разработаны льготные пенсионные условия. Для них не увеличат требования по наработке спецстажа, однако данные специалисты также будут выходить на пенсию позже: порог их пенсионного возраста увеличится на восемь лет, передает ТАСС.

При выработке спецстажа от 15 до 30 лет, льготник будет иметь право получать выплаты. Это право вступает в силу с 2019 по 2034 года.

Медведев пообещал, что реформа будет проводится постепенно . По его словам, проект рассчитан на улучшение состояния доходов.