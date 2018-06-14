Мы в соц.сетях:
Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ
Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

 Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне
Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ
Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

 Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне
16:11   14 Июня 2018
Россия
39

Возраст досрочного выхода на пенсию педагогов и врачей возрастет на восемь лет

Возраст досрочного выхода на пенсию педагогов и врачей возрастет на восемь лет

Возрастной порог выхода на пенсию преподавателей, медсотрудников и представителей творческих профессий увеличится на восемь лет.

При том механизм накопления необходимого для получения пенсии льготного стажа не изменяется, сообщают в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. По итогам заседания правительства было принято решение об увеличении пенсионного возраста, реформа вступает в силу в 2018 году.

Для преподавателей, врачей и специалистов творческих профессий разработаны льготные пенсионные условия. Для них не увеличат требования по наработке спецстажа, однако данные специалисты также будут выходить на пенсию позже: порог их пенсионного возраста увеличится на восемь лет, передает ТАСС.

При выработке спецстажа от 15 до 30 лет, льготник будет иметь право получать выплаты. Это право вступает в силу с 2019 по 2034 года. 

Медведев пообещал, что реформа будет проводится постепенно  . По его словам, проект рассчитан на улучшение состояния доходов.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #пенсия #общество #голикова
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес
Экс-справедливоросс, чей рейтинг ниже 1 процента, обещает сторонникам второй тур на выборах мэра Москвы.
14:43   14 Июня 2018
62
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия

Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500

12:28   14 Июня 2018
84
Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным Россия

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

11:19   14 Июня 2018
71
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

20:31   13 Июня 2018
156
Самое читаемое
РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав Говорухин

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме