Мы в соц.сетях:
Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ
Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

 Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне
Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

Половина российский безработных моложе 34 лет — Голикова

 Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных

Кабмин хочет изменить возраст выхода на пенсию для военных
Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

 Украина откроет восемь визовых центров в РФ

Украина откроет восемь визовых центров в РФ
Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

Правительство ФРГ рассорилось из-за мигрантов

 Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк сохранил ставку на нулевом уровне
15:26   14 Июня 2018
Россия
33

Нужно закрепить тенденции роста в сотрудничестве России и Киргизии — Путин

Нужно закрепить тенденции роста в сотрудничестве России и Киргизии — Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнебековым заявил, что считает необходимым нарастить усилия для закрепления положительных тенденций роста в экономическом сотрудничестве двух стран.

Обращаясь к коллеге, российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и Киргизией в прошлом году вырос почти на треть, и сохраняется положительная тенденция. По его словам, необходимо сделать все, чтобы так было и впредь.

Путин также добавил, что рад очередной встрече с Жээнбековым. Он напомнил, что не так давно лидеры виделись в Китае на саммите ШОС, и еще одна встреча предстоит в рамках саммита СНГ.

«Но с вами всегда есть о чем поговорить, — сказал российский президент. — Подразумеваю характер наших отношений и растущие объемы».

Жээнбеков ответил, что хотел бы обсудить актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества, а также поблагодарил Путина за приглашение на открытие Чемпионата мира по футболу. Киргизский лидер пожелал сборной России успехов и больших побед на Мундиале.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #киргизия #жээнебеков
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес
Экс-справедливоросс, чей рейтинг ниже 1 процента, обещает сторонникам второй тур на выборах мэра Москвы.
14:43   14 Июня 2018
62
Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500 Россия

Зампред комитета ГД по обороне: Россия и без Турции справится с созданием ЗРК С-500

12:28   14 Июня 2018
84
Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным Россия

Владимир Бортко: Было большой честью работать с Говорухиным

11:19   14 Июня 2018
71
Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен Россия

Москвич Али продает билет на ЧМ-2018 за полмиллиона рублей. Торг уместен

20:31   13 Июня 2018
156
Самое читаемое
РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

РКН напомнил об отмене развлекательных передач 22 июня

 Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав Говорухин

 «Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

«Северный поток — 2» приведет к необратимым последствиям — «Нафтогаз»

 Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме

Украина стягивает войска к границам России, заявили в Госдуме