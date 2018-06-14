Нужно закрепить тенденции роста в сотрудничестве России и Киргизии — Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнебековым заявил, что считает необходимым нарастить усилия для закрепления положительных тенденций роста в экономическом сотрудничестве двух стран.

Обращаясь к коллеге, российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и Киргизией в прошлом году вырос почти на треть, и сохраняется положительная тенденция. По его словам, необходимо сделать все, чтобы так было и впредь.

Путин также добавил, что рад очередной встрече с Жээнбековым. Он напомнил, что не так давно лидеры виделись в Китае на саммите ШОС, и еще одна встреча предстоит в рамках саммита СНГ.

«Но с вами всегда есть о чем поговорить, — сказал российский президент. — Подразумеваю характер наших отношений и растущие объемы».

Жээнбеков ответил, что хотел бы обсудить актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества, а также поблагодарил Путина за приглашение на открытие Чемпионата мира по футболу. Киргизский лидер пожелал сборной России успехов и больших побед на Мундиале.