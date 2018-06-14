Проект о пенсионном возрасте 16 июня рассмотрят на трехсторонней комиссии

Сейчас правительство договаривается с партнерами о проведении такого заседания, объяснил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Правительство России 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная со следующего года.

Целью проекта является повышение благосостояния пенсионеров. Повышение возраста позволит увеличить реальный размер пенсии. Дело в том, что из-за увеличения продолжительности жизни нагрузка на работающее население выросло. Так, на каждого пенсионера сейчас приходится два работающих россиянина, тогда как в 1970-х их насчитывалось четверо.