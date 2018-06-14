Около стадиона «Лужники» открылись допцентры выдачи паспортов болельщиков

До открытия дополнительных центров, в которых можно получить паспорт болельщика, люди простаивали в очереди по полтора часа, однако теперь FAN ID можно получить комфортно.

В шаговой доступности от стадиона, между павильонами 5 и 1, а также около павильона 1.Е находятся новые пункты выдачи паспортов, передает информцентр транспортного комплекса столицы.

На жалобы футбольных фанатов в соцсетях обратили внимание, теперь для получения FAN ID не придется тратить время и стоять в живой очереди, с открытием дополнительных центров выдачи паспортов процедура стала намного проще.