Около стадиона «Лужники» открылись допцентры выдачи паспортов болельщиков
До открытия дополнительных центров, в которых можно получить паспорт болельщика, люди простаивали в очереди по полтора часа, однако теперь FAN ID можно получить комфортно.
В шаговой доступности от стадиона, между павильонами 5 и 1, а также около павильона 1.Е находятся новые пункты выдачи паспортов, передает информцентр транспортного комплекса столицы.
На жалобы футбольных фанатов в соцсетях обратили внимание, теперь для получения FAN ID не придется тратить время и стоять в живой очереди, с открытием дополнительных центров выдачи паспортов процедура стала намного проще.
Есть паспорт болельщика #ЧМ2018? Тогда добро пожаловать в #НоваяТретьяковка! Вход для обладателей «футбольного документа» бесплатный с 5 июня по 25 июля. Отличное дополнение к и без того богатой культурной программе чемпионата. #Третьяковка #музей #культура pic.twitter.com/scjrhj8DXE— Минкультуры России (@Culture_RF) 13 июня 2018 г.