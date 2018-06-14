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15:43   14 Июня 2018
Россия
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Запущен официальный сайт Московского фонда реновации

Запущен официальный сайт Московского фонда реновации

На портале опубликована карта домов, подлежащих сносу. Также приведены условия для участия в реновации и этапах переселения жильцов.

На сайте есть шесть разделов: «О фонде», «Москвичам», «Новости», «Информационные центры», «Галерея», «Контакты». Пользователи могут прочитать об истории фонда и реновации, ознакомиться с руководителями проекта.

Отмечается, что инициатива, принятая до 2032 года, устранит дисбаланс в развитии городской среды. В итоге получится избежать массового появления аварийного жилья в ближайшие 10–15 лет.

Также опубликованы адреса инфоцентров, где участники реновации получат консультации по важным вопросам. В «Галерее» опубликованы фотографии новых домов, куда уже переехали жильцы.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал правки к закону о статусе Москвы. Глава государства утвердил программу реновации, куда вошло более пяти тысяч домов.

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Автор: Павел Никифоров
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