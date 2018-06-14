Песня «Команда 2018» стала неофициальным гимном Чемпионата мира

Вышел клип Полины Гагариной, Егора Крида и Dj Smash на новую песню «Команда 2018», композиция приурочена к торжественному открытию Чемпионата мира по футболу в России.

Основная идея клипа заключается в том, что команда - это не лишь 11 человек на поле, а вся Россия и ее население, артисты вдохновляют людей объединиться и вместе поддерживать друг друга и отечественных спортсменов. Лишь вместе можно достичь высот в любой сфере, уверены музыканты.

За несколько дней клип собрал более семи миллионов просмотров и действительно объединил россиян, пользователи соцсетей стали называть песню неофициальным гимном спортивного состязания.