Президент Парагвая подарил Путину семикилограммовую статую из пуль

Пули использовали в самой кровопролитной латиноамериканской войне между Парагваем и Боливией в 1932-1935 годах , рассказал президент Парагвая Марио Бенитес.

По его словам, парагвайцы благодарны русским офицерам за их героизм и самоотверженность в Чакской войне. Парагвайский лидер подарил российскому коллеге Владимиру Путину семикилограммовую статую, отлитую из пуль, использованных в сражении.

«Это, безусловно, найдет достойное место», — ответил Путин.

Владимир Владимирович подчеркнул, что будущие поколения должны знать и помнить героические страницы русского офицерства. Президент Парагвая напомнил, что офицер Серебряков погиб в решающем сражении Чакской войны, которое позволило Парагваю победить.