Президент Парагвая подарил Путину семикилограммовую статую из пуль
Пули использовали в самой кровопролитной латиноамериканской войне между Парагваем и Боливией в 1932-1935 годах , рассказал президент Парагвая Марио Бенитес.
По его словам, парагвайцы благодарны русским офицерам за их героизм и самоотверженность в Чакской войне. Парагвайский лидер подарил российскому коллеге Владимиру Путину семикилограммовую статую, отлитую из пуль, использованных в сражении.
«Это, безусловно, найдет достойное место», — ответил Путин.
Владимир Владимирович подчеркнул, что будущие поколения должны знать и помнить героические страницы русского офицерства. Президент Парагвая напомнил, что офицер Серебряков погиб в решающем сражении Чакской войны, которое позволило Парагваю победить.
Gracias, presidente Vladimir Putin, por su hospitalidad y voluntad de seguir estrechando las históricas y estratégicas relaciones entre Paraguay y Rusia. pic.twitter.com/pkIXz1AOfh— Marito Abdo (@MaritoAbdo) June 14, 2018