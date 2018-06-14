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15:36   14 Июня 2018
Весь мир
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Россия примет меры в связи с ростом военного присутствия США в Норвегии

Россия примет меры в связи с ростом военного присутствия США в Норвегии

Дипломатической представительство России заявило, что рост военного присутствия ВВС США в Норвегии не останется незамеченным.

Москва считает расширение военного сотрудничества между двумя странами недружественным шагом. Об этом представители посольства России в Норвегии сообщили на странице ведомства в Facebook.

Во вторник Осло объявило о намерении продлить программу военного сотрудничества с США на пять лет. Соглашение предусматривает размещение 330 американских морских пехотинцев на западе страны. Пентагон рассчитывает также разместить в заполярном гарнизоне Сетермуэн еще 300 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Кроме того, власти Норвегии рассказали о планах Вашингтона по созданию на авиабазе Рюгге инфраструктуры для размещения четырех истребителей ВВС США. 

Российские дипломаты сомневаются в том, что американский военный контингент размещается в Норвегии на ротационной, а не на постоянной основе. Фактически, военное присутствие США в регионе станет непрерывным, уверены сотрудники посольства.

Дипломаты также находят странными постоянные призывы к увеличению норвежских военных расходов. Королевство занимает второе место в НАТО в пересчете данного показателя на душу населения. 

 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #ввс сша #норвегия
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