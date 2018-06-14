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12:15   14 Июня 2018
Россия
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Госдума обсудит пенсионную реформу с регионами и экспертами — Неверов

Госдума обсудит пенсионную реформу с регионами и экспертами — Неверов

Депутаты в ходе консультаций детально рассмотрят все предложения правительства, чтобы достичь поставленной цели, уточнил вице-спикер, глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Слова парламентария передает в четверг ТАСС.

Основной целью пенсионной реформы является повышение благосостояния пенсионеров. И как бы в итоге проект не преобразился, он должен реализовать эту цель. А также указы президента РФ Владимира Путина.

Неверов объяснил, что речь в данном случае идет об индексации выше инфляции, замещении заработка в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (не ниже 40%), а также других направлениях, которые решают вопросы пенсионеров.

Тем временем первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев подчеркнул, что достичь благосостояния пенсионеров можно, в частности, с помощью повышения пенсионного возраста. Дело в том, что продолжительность жизни российского населения выросла. Увеличилось число пенсионеров. Все это в свою очередь увеличило давление на работающих россиян, не давая возможность реально повысить размер пенсий.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #экономика #пенсия #новости #пенсионеры
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