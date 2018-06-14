Кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за подделку документов

Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроекты ужесточающие ответственность за правонарушения, связанные с подделкой документов, их приобретение и предоставление. Документы внесены в базу данных нижней палаты парламента.

В частности, документами устанавливается уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку, сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей, бланков. Например, предлагается наказывать ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы за подделку паспорта или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо за сбыт таковых — сроком до трех лет во всех перечисленных видах наказания.

Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, а также использование заведомо поддельных паспортов, удостоверений или иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, бланков, печатей — наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы — сроком до одного года во всех перечисленных случаях.

Второй законопроект ужесточает административную ответственность за изготовление, сбыт, подделку удостоверений личности, документов подтверждающих наличие у лица права или освобождение его от обязанности, подделку штампа, бланка, печати их использование, передачу или сбыт, например, водительских удостоверений и документов, выдаваемых подразделениями по вопросам миграции.

Также ужесточается ответственность за представление заведомо ложных сведений для получения паспортов, в том числе заграничных, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство — наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.

Представление заведомо ложных сведений, если таковые послужили или могли послужить основанием для выдачи какого-либо другого официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, если в этих действиях не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, наказывается административным штрафом на граждан в размере от тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от двух до трех тысяч.

Также правительство предлагает ввести наказание за подделку документов, удостоверяющих личность, подделку штампов, бланков, печатей, их использование, передача или сбыт в виде штрафа на юрлиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией «орудий совершения административного правонарушения».

Повторное правонарушение предлагается наказывать штрафом на юридических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией тех же «орудий».