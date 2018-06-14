Стратегические учения «Центр» пройдут осенью 2019 года
В качестве наблюдателей пригласили военных стран СНГ, отметил начальник Главного управления боевой подготовки вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.
По его словам, ВС РФ проведут стратегические командно-штабные учения «Центр» в августе-сентябре 2019 года на территории Центрального военного округа. Вооруженные силы предложили представителям оборонных ведомств стран СНГ посетить мероприятие и обменяться мнениями после учений.
«О качестве решения учебно-боевых задач», — уточнил Бувальцев.
Генерал-лейтенант добавил, что участников заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ пригласили на международный военно-технический форум «Армия-2018».
В Чебаркуле пройдет заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств – участников #СНГ ,где обсудят вопросы проведения #АрМИ2018 рассмотрят ход формирования Международной ассоциации Игр,обменяются опытом боевой подготовки pic.twitter.com/bfbKlcI2Wh— Минобороны России (@mod_russia) June 13, 2018