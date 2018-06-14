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11:56   14 Июня 2018
Россия
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Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение в Чечню

Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение в Чечню

Российский комик и автор-исполнитель песен Семен Слепаков ответил главе Чечне Рамзану Кадырову на комментарий к его песне. 

На своей странице в Instagram Слепаков поблагодарил всех за отзывы к его творчеству, в частности к последней песне, в которой он поет о предстоящем чемпионате мира по футболу. В ней комик предлагает сделать Кадырова тренером российской команды.

Он подчеркнул, что не является противником сборной России, наоборот, всегда болеет и поддерживает «пацанов». Он пожелал им удачи на матчах мундиаля. 

Кроме того, Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение в Чечню, а также за ответные стихи и положительный отзыв к песне. 

 

Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.

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Автор: Виктория Разумовская
#кадыров #чм-2018 #чм #чм2018 #слепаков
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