Российский комик и автор-исполнитель песен Семен Слепаков ответил главе Чечне Рамзану Кадырову на комментарий к его песне.

На своей странице в Instagram Слепаков поблагодарил всех за отзывы к его творчеству, в частности к последней песне, в которой он поет о предстоящем чемпионате мира по футболу. В ней комик предлагает сделать Кадырова тренером российской команды.

Он подчеркнул, что не является противником сборной России, наоборот, всегда болеет и поддерживает «пацанов». Он пожелал им удачи на матчах мундиаля.

Кроме того, Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение в Чечню, а также за ответные стихи и положительный отзыв к песне.