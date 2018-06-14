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11:53   14 Июня 2018
Россия
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Режим работы московского метро изменят из-за ЧМ-2018

Режим работы московского метро изменят из-за ЧМ-2018

Следующие четыре дня метрополитен в столице и МЦК будут закрываться не в час ночи, а в три часа утра, рассказал первый замначальника метро Роман Латыпов.

Кроме того, ранее сообщалось, что из-за проведения турнира в Москве перекроют некоторые улицы и набережные. Ограничения движения предполагается ввести в день матча и за день до него. В частности, людям стоит заранее продумать маршруты 14 июня, 16–17 июня, 19–20 июня, 25–26 июня, 30 июня и 1 июля, 10–11 июля, а также 14–15 июля.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В четверг в Москве проходит открытие турнира. На мероприятие приехали лидеры многих стран. В этот день на столичном стадионе «Лужники» встретятся национальные команды России и Саудовской Аравии.

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Автор: Юлия Халус
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