Украинский омбудсмен требует посещения Сенцова в ближайшие дни

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отказалась от предложения приехать к заключенному Олегу Сенцову после 22 июня.

На переговорах в России она требует разрешения на посещение колонии в ближайшие дни, передает пресс-служба украинского омбудсмена.

Денисова заявила, что посещение Сенцова остается открытым вопросом, она подчеркнула, что украинская сторона настаивает на поездке в Салехард, где содержится заключенный Сенцов в ближайшее время и категорически отклоняет предложение РФ.

Она рассказала, что Москва выступила с предложением первого визита в Омск, который предложила провести в субботу, 16 июня.

Никакой «дорожной карты» посещения украинских заключенных не существует, все предложения исходят лишь от Киева, заявила Денисова.

Накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о встрече уполномоченных по правам человека России и Украины. Она рассказала, что запланировано посещение 34 осужденных на полях двух стран и подчеркнула, что российская сторона первым посетит главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Глава агентства находится в херсонском следственном изоляторе.