Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

Экс-справедливоросс, чей рейтинг ниже 1 процента, обещает сторонникам второй тур на выборах мэра Москвы.

Конференция московского отделения партии «Гражданская инициатива» выдвинула оппозиционера Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. В своем выступлении он выразил решимость «попасть во второй тур, чтобы победить». Однако социологи оценивают шансы Гудкова попасть в кресло мэра как мизерные.

По ходу выдвижения оппозиционер порадовал своих сторонников фразами о том, что «у нас есть все шансы на то, чтобы побороться за выход во второй тур выборов. И у нас есть все шансы, чтобы победить (!), если мы выйдем во второй тур».

Заявления Гудкова выглядят откровенной бравадой. Согласно данным последних соцопросов, проведенных признанным Минюстом РФ иностранным агентом, но считающимся среди среди оппозиции независимым, «Левада-центром», рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы - таких, как оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин, не превышает одного процента. То есть, он фактически равен статистической погрешности. При этом рейтинг действующего мэра Собянина составляет 34%. А результаты его деятельности на посту главы города сегодня одобряют более 50 процентов москвичей. То есть, сегодня всерьез говорить о шансах Гудкова пройти во второй тур выборов более чем странно.

«Сам факт, что мы проводим здесь, в столице, конференцию – это фактор давления на власти Москвы. Собянин должен выбирать – либо они проводят легитимные выборы с нашим участием, либо проводят выборы без конкурентов», - заявил Гудков.

Заявление спорное. У действующего мэра вполне достаточно крепких конкурентов и помимо Гудкова. Среди них – кандидат от коммунистов Вадим Кумин, «яблочник» Сергей Митрохин, «справоросс», зампред Комитета ГД по международным делам Александр Романович и многие другие. Так что легитимность выборов мэра вполне может быть соблюдена и без участия в выборах мэра таких кандидатов, как Гудков.

Также Гудков весьма самонадеянно сообщил своим однопартийцам – «перед выборами мы спокойно можем объединиться и с командой Алексея Навального, и с командой партии «Яблоко». Однако опыт всех последних выборов показал – все «объединительные» идеи, витающие в среде оппозиции, до сих пор оставались не более чем благими пожеланиями. И, более того, перед каждыми очередными выборами коалиции регулярно рассыпались в прах. Тот же уже фактически «политический труп» Навальный неоднократно демонстрировал свою полную недоговороспособность с коллегами по оппозиционному лагерю.

В свою очередь, «яблочники», ныне имеющие мизерное представительство в региональных структурах власти, до сих пор считают себя серьезной и самостоятельной политической силой. И выбирают кандидатов в мэры Москвы кандидатов из рядом партии. Претендентов два - глава московского регионального отделения партии Сергея Митрохина и глава Гагаринского района Москвы Елена Русакова.

Говоря о потенциальных конкурентах, тот же Митрохин на днях высокомерно заявил:

«Они занялись проблемами Москвы, потому что захотели стать мэрами. А я захотел стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы».

На этом фоне странно говорить о том, что тот же Митрохин вдруг согласится объединяться с Гудковым, практически не имеющего мэрского рейтинга. Гудкову остается выдавать желаемое за действительное.