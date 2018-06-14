Силуанов предложил не контролировать трансфертное ценообразование

Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес и сократит отчетность в Федеральную налоговую службу, объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, необходимо продолжать снижать административную нагрузку на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. Если улучшить администрирование и снизить административную нагрузку, тогда получится снизить налоги на самозанятых и ИП.