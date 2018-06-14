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Нужно закрепить тенденции роста в сотрудничестве России и Киргизии — Путин

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 Песня «Команда 2018» стала неофициальным гимном Чемпионата мира

Песня «Команда 2018» стала неофициальным гимном Чемпионата мира
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11:35   14 Июня 2018
Россия
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Силуанов предложил не контролировать трансфертное ценообразование

Силуанов предложил не контролировать трансфертное ценообразование

Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес и сократит отчетность в Федеральную налоговую службу, объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, необходимо продолжать снижать административную нагрузку на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. Если улучшить администрирование и снизить административную нагрузку, тогда получится снизить налоги на самозанятых и ИП.

«Мы предлагаем отменить контроль за трансфертным ценообразованием», — скакал глава Минфина РФ на заседании правительства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #малый бизнес #силуанов #ип
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