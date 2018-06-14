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 Песня «Команда 2018» стала неофициальным гимном Чемпионата мира

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11:31   14 Июня 2018
Россия
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Москва выделит на систему штормового предупреждения почти 600 тысяч рублей

Москва выделит на систему штормового предупреждения почти 600 тысяч рублей

Власти столицы намерены к 2020 году направить более 574 миллионов рублей учреждениям Росгидромета для создания системы штормового предупреждения.

Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на копию «дорожной карты» по развитию и модернизации систем мониторинга и предупреждения неблагоприятных и опасных погодных явлениях. 

Систему наблюдения за погодными изменениями создадут на базе 120 вышек мобильной связи вдоль всех дорог Москвы и Московской области. Кроме того, в рамках данного проекта установят 43 автоматические метеорологические станции, внедрят инновационную систему обработки данных и разработают удобные форматы для предоставления информации о погоде жителям региона.

Таким образом мэрия столицы надеется предупредить опасные погодные явления, следует из документа, утвержденного  заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым.

21 апреля в Москве и области прошел ураган. В результате стихийного бедствия погибло два человека, 16 человек получили травмы и ранения разной степени тяжести. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, из-за урагана упало около тысячи деревьев и повреждены кровли 43 зданий. 

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Автор: Надежда Егорова
#москва #технологии #погода
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