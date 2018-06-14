Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны, заявил Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство решило снизить акцизы на бензин и дизель с 1 июня. Он заверил, что выводы в связи с ситуацией вокруг цен на бензин сделаны.

Он отметил, что кабмин предложит некоторые инновации, чтобы подобная ситуация на рынке топлива в будущем не повторилась. Будет изменена структура распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Накануне министр энергетики России Александр Новак сообщил, что цены на топливо стабилизировались. Он также заявил, что в России не стоит ждать цен на бензин на уровне 100 рублей за литр. У правительства есть определенные инструменты, которые исключат такой поворот событий.