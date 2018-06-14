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14:20   14 Июня 2018
Россия
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Эксперт: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но придется решать массу проблем

Эксперт: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но придется решать массу проблем

На заседании в четверг правительство РФ одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста. По мнению руководителя направления финансы и экономика Института современного развития Никиты Масленникова такие изменения в пенсионной системе необходимы, но «предстоит серьезная работа».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что законопроектом «предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году». После одобрения Кабмином проект закона будет внесен на рассмотрения в Госдуму.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Масленников заметил, что этот законопроект является первым «внятным» изложением комплекса мер по повышению пенсионного возраста в стране. Однако сводить всю проблематику, существующую в российской пенсионной системе, только к конкретным цифрам — возрасту выхода на пенсию граждан — по словам эксперта, нетехнологично и нерационально.

Эксперт: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но придется решать массу проблем

Он отметил, что если уже и принято такое решение, то оно все равно не может быть окончательным, и пока рано говорить, что пенсионный возраст точно будет повышен до тех или иных конкретных параметров, озвучиваемых сегодня. По мнению Масленникова, обществу еще предстоит непростая дискуссия по поводу повышения пенсионного возраста, поскольку одновременно с изменением базовых возрастных параметров властям, скорее всего, придется пойти на восстановление действия накопительной пенсионной системы, которая ранее была заморожена и де-факто прекратила существование. В этой связи России придется трансформировать народное хозяйство.

«И нельзя забывать о сопутствующих вопросах вроде программы непрерывного образования для взрослых, чтобы они имели возможность продолжать трудовую деятельность, меняя и/или развивая собственную квалификацию», — резюмировал Масленников.

Эксперт подчеркнул, что повышение пенсионного возраста поднимает важную проблему, поскольку дискриминация при приеме на работу в России начинается уже с возраста 45 лет, а затем она только усугубляется. По этой причине повышение базового лимита для мужчин до 65 лет станет ощутимым стрессом для государства, которое будет вынуждено искать работу миллионам своих граждан.

Эксперт: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но придется решать массу проблем

Не говоря уже о том, что люди преклонного возраста станут специфической рабочей силой, ранее не имевшей значительного применения на рынке труда, что означает необходимость адаптировать отечественное народное хозяйство под грядущие реалии.

«Придется создавать гарантии занятости, ведь мы таким решением приглашаем людей продолжать трудовую деятельность, но где гарантия, что их не уволят с работы на второй день после 60-летнего юбилея в то время как пенсионный возраст наступает только в 65 лет? Так что здесь мы сталкиваемся с трудностями социального плана, которые правительству необходимо будет каким-то образом решить», — констатирует эксперт.

Тем не менее, Масленников признает безальтернативность данного решения «хотя бы по той причине, что Россия сильно отстает по этому показателю от большинства стран».

 «Фактически, во всех ведущих развитых и развивающихся экономиках сроки выхода на пенсию больше, чем в России. В среднем на 3-5 лет. Нельзя забывать и о текущих реалиях рынка труда, с которого в прошлом году ушло полмиллиона человек. И надо готовиться к тому, что этот тренд будет сохраняться и впредь», — отметил Масленников.

Поэтому правительству придется решать две проблемы: минимизировать потери трудового рынка и найти миллионам российских граждан эффективное трудовое применение в рамках экономики РФ.

«Также нельзя упускать из внимания, что расходы на пенсионное обеспечение в России постоянно растут, в то время как общий уровень благосостояния пенсионеров устойчиво снижается, — резюмировал эксперт. — В стране уровень замещения пенсиями заработной платы составляет 31 процент, а это очень мало».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #общество #эксперт #правительство рф #пенсионный возраст #масленников
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