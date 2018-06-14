Суд приостановил решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российская компания «Газпром» оспорила решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским «Нафтогазом». Решение вынес Апелляционный суд шведского округа Свеа.

«Газпром» подал апелляцию 7 июня текущего года из-за обжалования контракта на транзит газа и попыток «Нафтогаза» принудительно начать процедуру исполнения решения суда. Украинская сторона пыталась исполнить решение ведомства до рассмотрения жалобы.

В суде согласились, что есть веские основания для приостановки решения арбитражного суда Стокгольма. «Нафтогаз» лишили права арестовывать активы «Газпрома» за рубежом.