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11:18   14 Июня 2018
Россия
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Правительство намерено зафиксировать 22-процентный взнос на пенсионное страхование

Правительство намерено зафиксировать 22-процентный взнос на пенсионное страхование

Российское правительство инициирует установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22 процентов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время заседания кабмина.

По его словам, предлагается на бессрочной основе установить 22-процентный взнос. 

Напомним, в данный момент тариф достигает 26 процентов.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал, что пенсионная реформа вступит в действие в 2019 году, однако пообещал, что повышение порога пенсионного возраста будет происходить постепенно.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #минфин #силуанов #взнос на пенсионное страхование
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