Правительство одобрило законопроект о повышении НДС

Налог на добавленную стоимость повысят с 18 до 20 процентов, сообщил помощник российского лидера Андрей Белоусов.

По его словам, правительство одобрило проект закона о повышении НДС на два процента. Также одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста россиян до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

«Все одобрили», — сказал Белоусов.

Повышать пенсионный возраст будут поэтапно с 2019 года. Вопрос обсуждали долгое время, ведь в законе прописали пенсионный возраст еще в 1930-х годах. За это время увеличилась продолжительность жизни россиян и страна не может обеспечить достойную пенсию, когда количество работающих уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.