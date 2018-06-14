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 Песня «Команда 2018» стала неофициальным гимном Чемпионата мира

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14:17   14 Июня 2018
Россия
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Правительство одобрило законопроект о повышении НДС

Правительство одобрило законопроект о повышении НДС

Налог на добавленную стоимость повысят с 18 до 20 процентов, сообщил помощник российского лидера Андрей Белоусов.

По его словам, правительство одобрило проект закона о повышении НДС на два процента. Также одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста россиян до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

«Все одобрили»,  — сказал Белоусов.

Правительство одобрило законопроект о повышении НДС

Повышать пенсионный возраст будут поэтапно с 2019 года. Вопрос обсуждали долгое время, ведь в законе прописали пенсионный возраст еще в 1930-х годах. За это время увеличилась продолжительность жизни россиян и страна не может обеспечить достойную пенсию, когда количество работающих уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #законопроект #экономика #пенсия #ндс
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