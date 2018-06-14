Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Законопроект пенсионной реформы внесут в Государственную Думу в ближайшее время.

Кабинет министров на заседании 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи.

«Одобрили все», — сказал он.

Сейчас пенсионный возраст наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин.

Как подчеркнул Председатель правительства Дмитрий Медведев, новый законопроект предусматривает длительный переходный период, который начнется в 2019 году. Пенсионный возраст для россиян повысится поэтапно. Таким образом, новый пенсионный возраст для мужчин введут к 2028 году, для женщин — к 2034 году.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с нехваткой рабочей силы.