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14:08   14 Июня 2018
Россия
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Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

Законопроект пенсионной реформы внесут в Государственную Думу в ближайшее время.

Кабинет министров на заседании 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи.

«Одобрили все», — сказал он.

Сейчас пенсионный возраст наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. 

Как подчеркнул Председатель правительства Дмитрий Медведев, новый законопроект предусматривает длительный переходный период, который начнется в 2019 году. Пенсионный возраст для россиян повысится поэтапно. Таким образом, новый пенсионный возраст для мужчин введут к 2028 году, для женщин — к 2034 году. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с нехваткой рабочей силы. 

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Автор: Надежда Егорова
#россия #политика #пенсионная реформа
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