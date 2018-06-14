Глава Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из Парагвая Марио Абдо Бенитеса за ордена российских офицеров, которые участвовали в Чакской войне в 1930-х годах. Лидеры встретились 14 июня в Кремле.

Бенитес передал ордена россиян в память о событиях Чакской войны. Кроме того, он подарил статую весом семь килограммов, которую отлили из пуль тех сражений.

Путин поблагодарил его за такой знак внимания, подчеркнув, что это говорит о близости двух наций. Он отметил, что важно бережно хранить память о таких событиях и о людях, которые отдали свою жизнь.

Президент Парагвая также пообещал, что подвиг российского офицера Василия Орефьева-Серебрякова, погибшего в решающем сражении, всегда будут помнить в его стране.

Большинство россиян, переехавших в Парагвай после гражданской войны, были офицерами Белой армии. Они и воевали в Чакской войне с Боливией. В 20 веке русские серьезно повлияли на развитие Парагвая, начиная со становления армии, заканчивая наукой.