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Глава Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

Глава Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

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14:11   14 Июня 2018
Весь мир
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Глава Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

Глава Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из Парагвая Марио Абдо Бенитеса за ордена российских офицеров, которые участвовали в Чакской войне в 1930-х годах. Лидеры встретились 14 июня в Кремле.

Бенитес передал ордена россиян в память о событиях Чакской войны. Кроме того, он подарил статую весом семь килограммов, которую отлили из пуль тех сражений.

Путин поблагодарил его за такой знак внимания, подчеркнув, что это говорит о близости двух наций. Он отметил, что важно бережно хранить память о таких событиях и о людях, которые отдали свою жизнь. 

Президент Парагвая также пообещал, что подвиг российского офицера Василия Орефьева-Серебрякова, погибшего в решающем сражении, всегда будут помнить в его стране.

Большинство россиян, переехавших в Парагвай после гражданской войны, были офицерами Белой армии. Они и воевали в Чакской войне с Боливией. В 20 веке русские серьезно повлияли на развитие Парагвая, начиная со становления армии, заканчивая наукой.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #парагвай #бенитес #чакская война
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