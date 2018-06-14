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14:04   14 Июня 2018
Россия
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Воробьев подал документы для участия в выборах на пост главы Подмосковья

Воробьев подал документы для участия в выборах на пост главы Подмосковья

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подготовил документы для участия в губернаторских выборах, передает пресс-служба Мособлизбиркома.

В пресс-службе сообщили, что Воробьев уже передал документы в ведомство и будет участвовать в голосовании.

Воробьев подал документы для участия в выборах на пост главы Подмосковья

Губернатор заявил, что рассчитывает зарегистрироваться в период с 25 июня по 5 июля, до этого ему предстоит собрать подписи муниципальных депутатов и пройти проверку Мособлизбиркома. Он отметил, что располагает необходимыми силами для решения проблем области. Основное внимание Воробьев планирует уделить проблеме образования, социальному блоку, а также благоустройству, поскольку это факторы, волнующие людей.

Напомним, губернаторские выборы состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #губернатор #выборы #политика #воробьев #подмосковье #общество
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