Воробьев подал документы для участия в выборах на пост главы Подмосковья

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подготовил документы для участия в губернаторских выборах, передает пресс-служба Мособлизбиркома.

В пресс-службе сообщили, что Воробьев уже передал документы в ведомство и будет участвовать в голосовании.

Губернатор заявил, что рассчитывает зарегистрироваться в период с 25 июня по 5 июля, до этого ему предстоит собрать подписи муниципальных депутатов и пройти проверку Мособлизбиркома. Он отметил, что располагает необходимыми силами для решения проблем области. Основное внимание Воробьев планирует уделить проблеме образования, социальному блоку, а также благоустройству, поскольку это факторы, волнующие людей.

Сегодня подал документы на участие в выборах губернатора. Сейчас в регионе мы реализуем важные программы, их необходимо довести до конца и решить те проблемы, которые волнуют людей. Наш приоритет — построить сильное, здоровое и чистое Подмосковье и...https://t.co/B3F3iBcKfD — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) 14 июня 2018 г.

Напомним, губернаторские выборы состоятся 9 сентября, в единый день голосования.