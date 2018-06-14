Столичным врачам выдали электронные планшеты

Власти планируют, что к концу года специальную технику получат более трех тысяч специалистов.

Планшеты, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе, поступили в распоряжение московских врачей. К концу 2018 года гаджетами планируется оснастить всех врачей, выезжающих на срочные вызовы к пациентам.

Об этом сообщает информационный портал мэра Москвы.

На планшетах доктора смогут хранить электронные карты пациентов. Кроме того, разработчики намерены расширить и модернизировать функционал мобильного приложения: медики смогут заполнять карту вызова на дом в онлайн-режиме, оформлять заявки на льготные рецепты и записывать на прием к специалистам.

К концу года устройства получат более 3,5 тысяч медицинских работников. Всю необходимую информацию о пациенте внесенном в ЕМИАС, доктор узнает от диспетчера. Ожидается, что новый сервис поможет сократить время, затраченное на регистрацию вызова, а также «сведет к минимуму возможные ошибки при передаче данных с помощью телефонного общения». В системе уже зарегистрированы десять миллионов человек и 25 тысяч врачей.