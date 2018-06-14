Более 20 информационно-туристических пунктов заработали в Саранске к ЧМ-2018

Глава центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров сообщил, что в городе начали работать информационно-туристические стойки. Здесь болельщики смогут получить всю необходимую информацию о работе транспорта и культурных мероприятиях.

Всего в Саранске 22 таких стойки. Они находятся на транспортных объектах, в том числе в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, а также в центре города. Инфостойки выкрашены в синий цвет и на них есть логотипы чемпионата мира.

12 июня в Саранске начали работать примерно тысяча волонтеров. Они помогут болельщикам ориентироваться в городе, подскажут, какие предстоят культурные мероприятия, а также как работает фестиваль болельщиков.

Всего в Саранске пройдет четыре матча 16, 19, 25 и 28 июня.