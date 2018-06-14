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10:51   14 Июня 2018
Россия
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Более 20 информационно-туристических пунктов заработали в Саранске к ЧМ-2018

Более 20 информационно-туристических пунктов заработали в Саранске к ЧМ-2018

Глава центра подготовки городских волонтеров в Саранске Кирилл Комаров сообщил, что в городе начали работать информационно-туристические стойки. Здесь болельщики смогут получить всю необходимую информацию о работе транспорта и культурных мероприятиях. 

Всего в Саранске 22 таких стойки. Они находятся на транспортных объектах, в том числе в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, а также в центре города. Инфостойки выкрашены в синий цвет и на них есть логотипы чемпионата мира.

Более 20 информационно-туристических пунктов заработали в Саранске к ЧМ-2018

12 июня в Саранске начали работать примерно тысяча волонтеров. Они помогут болельщикам ориентироваться в городе, подскажут, какие предстоят культурные мероприятия, а также как работает фестиваль болельщиков. 

Всего в Саранске пройдет четыре матча 16, 19, 25 и 28 июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #спорт #чм-2018 #чм #саранск #чм2018
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