Дворкович написал записку футбольным фанатам: болельщики могут уйти с работы раньше

Глава Оргкомитета «Россия-2018» позаботился о российских футбольных болельщиках и написал для них служебную записку. В документе политик просит работодателей отпустить сотрудников на стадион, сообщает МИД РФ.

Председатель Оргкомитета Аркадий Дворкович заявил, что для тренеров и сборной РФ важна личная поддержка каждого болельщика, поэтому написал служебную записку для всех фанатов, под которой поставил личную подпись.

Ух! Дворкович подписал (настоящая подпись!) шаблон записки с просьбой отпустить смотреть футбол сегодня (да, да, Россия - Саудовская Аравия) ⚽️ файл можно скачать тут ???????? https://t.co/zhGjzykkcF pic.twitter.com/0rPRzfxbpD — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 14 июня 2018 г.

В документе говорится о том, что сегодня, 14 июня, состоится открытие Чемпионата мира по футболу-2018 года и в Москве пройдет встреча команд Саудовской Аравии и России, в связи с этим он обратился с просьбой ко всем работодателям отпустить сотрудников пораньше на футбол. Вход на стадион открыт с двух часов дня, а мероприятие торжественного открытия начнется в 17.30, госдеятель отметил, что зрители должны прийти на стадион заранее, чтобы удобно разместиться и получать удовольствие от просмотра игры.