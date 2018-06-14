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10:47   14 Июня 2018
Медиа
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Дворкович написал записку футбольным фанатам: болельщики могут уйти с работы раньше

Дворкович написал записку футбольным фанатам: болельщики могут уйти с работы раньше

Глава Оргкомитета «Россия-2018» позаботился о российских футбольных болельщиках и написал для них служебную записку. В документе политик просит работодателей отпустить сотрудников на стадион, сообщает МИД РФ.

Председатель Оргкомитета Аркадий Дворкович заявил, что для тренеров и сборной РФ важна личная поддержка каждого болельщика, поэтому написал служебную записку для всех фанатов, под которой поставил личную подпись.

В документе говорится о том, что сегодня, 14 июня, состоится открытие Чемпионата мира по футболу-2018 года и в Москве пройдет встреча команд Саудовской Аравии и России, в связи с этим он обратился с просьбой ко всем работодателям отпустить сотрудников пораньше на футбол. Вход на стадион открыт с двух часов дня, а мероприятие торжественного открытия начнется в 17.30, госдеятель отметил, что зрители должны прийти на стадион заранее, чтобы удобно разместиться и получать удовольствие от просмотра игры.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #дворкович #чм-2018 #общество #записка #чм #чм2018
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