Кабмин сохранит льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что правительство сохранит льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.

Он отметил, что ставку налога на добавленную стоимость планируют поднять. Если сейчас она составляет 18 процентов, то ее увеличат до 20 процентов. Льготы по НДС оставят, чтобы нагрузка не ударила по россиянам. В список услуг и социально значимых товаров входят продукты, детские товары, медицинские товары, а также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что после повышения ставки дополнительный доход бюджета страны составит более 600 миллиардов рублей в год. Ставку планируют повысить с 2019 года.