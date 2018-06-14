Кудрин: Пенсионная реформа позволит повысить пенсии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что реформа пенсий назрела давно. Политик написал об этом на странице в твиттере.
Пенсионная реформа в четверг обсуждается на заседании Кабмина РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что увеличение пенсий пройдет выше уровня инфляции. Повышение пройдет не зависимо от внутренних и внешних факторов.
Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 14, 2018