Кудрин: Пенсионная реформа позволит повысить пенсии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что реформа пенсий назрела давно. Политик написал об этом на странице в твиттере.

Пенсионная реформа в четверг обсуждается на заседании Кабмина РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что увеличение пенсий пройдет выше уровня инфляции. Повышение пройдет не зависимо от внутренних и внешних факторов.