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10:26   14 Июня 2018
Россия
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Медведев: Россия может столкнуться с нехваткой рабочей силы

Медведев: Россия может столкнуться с нехваткой рабочей силы

Председатель правительства Дмитрий Медведе полагает, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с нехваткой рабочей силы. Об этом он заявил на заседании правительства, на котором обсуждалась пенсионная реформа.

«В России уже сейчас рекордно низкая безработица. В среднесрочной перспективе мы можем столкнуться с ситуацией острой нехватки трудовых ресурсов. А что скрывать, в ряде регионов работников уже не хватает»,  — сказал Медведев.

Ранее глава правительства анонсировал реформу по повышению пенсионного возраста в 2019 году. Он сообщил, что необходимость изменения пенсионного законодательства необходимы. По словам премьер-министра, при подготовке соответствующего законопроекта в правительстве шли острые дискуссии.

Пенсионный возраст в России наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. Правительство рассматривает три варианта пенсионной реформы. 

Первый вариант предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин  до 65 лет, женщин — до 60.

Второй вариант, который предлагает Министерство труда — повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин, и до 60 для женщин.

В свою очередь, Министерство финансов планирует увеличить возраст выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #медведев #политика
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