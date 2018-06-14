Медведев: Россия может столкнуться с нехваткой рабочей силы

Председатель правительства Дмитрий Медведе полагает, что в среднесрочной перспективе Россия столкнется с нехваткой рабочей силы. Об этом он заявил на заседании правительства, на котором обсуждалась пенсионная реформа.

«В России уже сейчас рекордно низкая безработица. В среднесрочной перспективе мы можем столкнуться с ситуацией острой нехватки трудовых ресурсов. А что скрывать, в ряде регионов работников уже не хватает», — сказал Медведев.

Ранее глава правительства анонсировал реформу по повышению пенсионного возраста в 2019 году. Он сообщил, что необходимость изменения пенсионного законодательства необходимы. По словам премьер-министра, при подготовке соответствующего законопроекта в правительстве шли острые дискуссии.

Пенсионный возраст в России наступает в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. Правительство рассматривает три варианта пенсионной реформы.

Первый вариант предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, женщин — до 60.

Второй вариант, который предлагает Министерство труда — повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин, и до 60 для женщин.

В свою очередь, Министерство финансов планирует увеличить возраст выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин.