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13:16   14 Июня 2018
Россия
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Повышение НДС на два процента принесет казне 600 миллиардов рублей в год — Силуанов

Повышение НДС на два процента принесет казне 600 миллиардов рублей в год — Силуанов

Дополнительный доход бюджета России после повышения ставки НДС с 18 до 20 процентов составит более 600 миллиардов рублей ежегодно. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства в четверг.

Министр пояснил, что вместе со средствами, которые начнут поступать от завершения нефтегазового налогового маневра, вырученные благодаря повышению НДС деньги станут основными источниками финансирования национальных целей и стратегических задач развития страны.

Ранее премьер-министр внес на рассмотрение правительства вопрос о повышении ставки НДС с 2019 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #силуанов #ндс
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