Медведев: Пенсии увеличат выше уровня инфляции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что увеличение пройдет независимо от внутренних и внешних условий. Политик сообщил об этом на совещании Кабмина.
Медведев добавил, что процент работающих людей снижается, а доля пенсионеров, наоборот, увеличивается. Дисбаланс растет с каждым годом, соответственно, увеличивается нагрузка на работающее население.
Если ситуацию не отрегулировать, то это может привести к «разбалансировке» системы пенсий, считает премьер. Может дойти до того, что правительство не сможет выполнить обязательства в социальной сфере.
В четверг, 14 июня, Кабмин рассматривает законопроект о пенсионной реформе.