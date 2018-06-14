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10:15   14 Июня 2018
Россия
64

Медведев: Пенсии увеличат выше уровня инфляции

Медведев: Пенсии увеличат выше уровня инфляции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что увеличение пройдет независимо от внутренних и внешних условий. Политик сообщил об этом на совещании Кабмина.

Медведев добавил, что процент работающих людей снижается, а доля пенсионеров, наоборот, увеличивается. Дисбаланс растет с каждым годом, соответственно, увеличивается нагрузка на работающее население.

Если ситуацию не отрегулировать, то это может привести к «разбалансировке» системы пенсий, считает премьер. Может дойти до того, что правительство не сможет выполнить обязательства в социальной сфере.

В четверг, 14 июня, Кабмин рассматривает законопроект о пенсионной реформе.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика #пенсионная реформа #увеличение пенсий
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