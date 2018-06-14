Лидеры России и Боливии обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и его коллега из Боливии Эво Моралес обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом говорится в заявлении, которое было принято по итогам переговоров глав государств.

Путин и Моралес пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать причины возникновения конфликтов в регионах. Также они поддержали политическое урегулирование, в основе которого находятся нормы международного права, всеобъемлющий национальный диалог, уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Переговоры с Эво Моралесом состоялись накануне в Москве. Президент Боливии приехал на открытие чемпионата мира по футболу.