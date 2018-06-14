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13:16   14 Июня 2018
Россия
48

Порядка 3 миллионов бюллетеней подготовят к довыборам в Госдуму в семи округах

Порядка 3 миллионов бюллетеней подготовят к довыборам в Госдуму в семи округах

Для проведения допвыборов в Госдуму подготовят порядка трех миллионов бюллетеней по семи одномандатным округам. Данное решение было принято во время заседания ЦИК РФ в четверг, 14 июня.

Таким образом, избирателям подготовят бюллетени в Амурском одномандатном округе - 573400 тысяч, в Центральном округе Калининградской области предусмотрено 350650 бланков, включая семь тысяч для тех, кто голосует за границей. В Нижегородском округе Нижегородской области напечатают 419775 документов для волеизъявления, включая около 32 тысяч для проживающих за границей избирателей.

Для проведения выборного процесса в Самарском округе потребуется 390800 бюллетеней, в Саратовском округе - 393350, а в Балашовском округе Саратовской области необходимо сделать 390700 бланков.

Следовательно распоряжению все бланки для голосования должны быть изготовлены до 29 августа, напомним, допвыборы состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #госдума #политика #весь мир #бюллетени #единый день голосования #довыборы
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