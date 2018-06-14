Управление президента по общественным проектам займется молодежной политикой

Управление президента России по общественным проектам реорганизовано. Теперь ведомство займется вопросами молодежной политики и патриотическим воспитанием, сообщила пресс-служба Кремля.

После реорганизации Управления президента Российской Федерации по общественным проектам на ведомство возложат функции реализации информационно-аналитического сопровождения и обеспечение организации основных направлений молодежной политики и патриотического воспитания.

Кроме того, новой структуре предстоит проводить анализ и прогнозирование развития сетевых проектов для подготовки докладов и предложений для администрации президента Российской Федерации.